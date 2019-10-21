Hükümete kırmızı kart

AVN'DAN

BUGÜN NELER OLDU

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer kentlerinde 5 gündür meydanları boş bırakmayan halk, ülkedeki ekonomik krizden sorumlu tuttuğu ulusal birlik hükümetinin istifasını istiyor. Ülkede ekonomik durumun kötüye gittiği ve hükümetin iletişime yeni vergiler getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestocuların sayısı on binleri aştı.Başkent Beyrut'un yanı sıra Cebel-i Lübnan, Trablusşam, Akkar, Sayda, Sur, Baalbek, Nebatiye ve diğer kentlerinde büyüyerek devam eden protestolarda vatandaş, yolsuzluk ve işsizliğin önüne geçme konusunda başarısızlıkla suçladığı Başbakan Saad el-Hariri'nin hükümetinin istifasını istiyor. Hükümete bir uyarı da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'tan geldi. Nasrallah, "Yoksullara yeni vergiler uygulanırsa, biz de sokağa ineriz" dedi. Hariri'nin siyasi müttefiklerinden Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Semir Caca da partisinden ulusal birlik hükümetinde bulunan 4 bakanın istifalarını sunmasını istediğini duyurdu. Söz konusu bakanların istifalarının kabülü konusunda ise Hariri'den henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan ülkedeki protesto gösterileri nedeniyle bazı bankaların bugün kapalı olacağı duyuruldu.LÜBNAN Cumhurbaşkanı Mişel Avn, mülteci akını ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle süren protestolara ilişkin krizin çözüleceğini vadetti.