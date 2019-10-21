Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Ross: Çin’le yapılacak anlaşma aceleye getirilmemeli

Ross: ’le yapılacak anlaşma aceleye getirilmemeli

Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ’le yapılacak ticaret anlaşmasının Kasım ayında imzalanmasındansa “doğru” yapılması gerektiğini ve “aceleye” getirilmemesinin gerektiğini söyledi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 21.10.2019 15:52 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 15:54
Ross: Çin’le yapılacak anlaşma aceleye getirilmemeli

Ross'un açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmanın "ilk fazının" tamamladınığını ve Kasım ayında imzalanmasının kolay olduğunu söylemsi ardından geldi.

Trump, Çin ile görüşmelerde "kısmi" bir ticaret anlaşmasının hazırlandığını belirtirken, Çin'den gelen açıklamada iki ülkenin "nihai bir anlaşma için birlikte çalıştığı" duyurulmuştu.

Ross, Çinli teknoloji firması Huawei'ye uygulanan yaptırımlar ve Kasım ayının ortasında yürürlüğüe girecek olan ek gümrük vergilerinin "ilk faz" anlaşmasına dahil olmadığını ekledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ross: Çin’le yapılacak anlaşma aceleye getirilmemeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN