Rutin kontrolde ortaya çıktı! Cildi bu hale geldi

Avustralyalı adamın yaşadıkları kan dondurdu. Yakın zamanda bir arkadaşını cilt kanserinden kaybeden adam rutin kontrollerini yaptırmak istedi. Hastanede hayatının şokunu yaşadı. Genç adamın boynunda ben zannettiği küçük lekenin kansere dönüştüğü ortaya çıktı ve melanom teşhisi konuldu.
Giriş Tarihi: 21.10.2019 16:12Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 16:18
37 yaşındaki Ryan Glossop yakın zamanda bir arkadaşını cilt kanseri nedeniyle kaybetmişti. Ryan bunun da etkisiyle kontrollerini ve testlerini yaptırmak için doktora gitti.