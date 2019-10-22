ABD askerine çürük meyve ve taşla veda

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden askerini tamamen çekip çekmeyeceği tartışılırken, haftasonunda çekilen ABD askerlerinin terör örgütü YPG/PKK'nın olduğu bölgeden çürük meyve ve taşla uğurlandığı belirtildi. ABC News'in Orta Doğu muhabiri Adam Harvey, Twitter sayfasında Suriye'den çekilmeye başlayan ABD askerlerine çürük meyve ve taş atanların videosunu paylaştı. Harvey videoya, "Çekilmeye başlayan ABD askerlerine taş ve çürük meyve. Bu ne saçmalık" mesajı ekledi.Öte yandan çekilen askerleri taşıyan yaklaşık 100 zırhlı araç Irak'a ulaştı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı araç Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan geçerek Irak'a intikal etti. Uçakların korumasında Duhok'tan geçen Amerikan birliklerinin, Enbar'daki Ayn'ul Esed Üssü'ne intikal etmesi bekleniyor. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise, ABD askerlerinin bir bölümünü, petrolü korumak adına Suriye'nin kuzeydoğusunda tutma fikrinin tartışıldığını söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'in soyadını yanlış yazdığı ve "askerlerimizi eve getiriyoruz" mesajını içeren Twitter mesajını silerek, "ABD askerleri, çatışma ya da ateşkes bölgelerinde bulunmuyor" ifadelerini paylaştı. Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısı öncesi gazetecilere, "Güzel haberler geliyor, ateşkes sürüyor. Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız" değerlendirmesinde bulundu.