Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Kim der ki 50 yaşında!

Kim der ki 50 yaşında!

DIŞ HABERLER Dünya
Giriş Tarihi: 22.10.2019
Kim der ki 50 yaşında!
Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, spor sonrası haliyle kendine hayran bıraktı. 50 yaşındaki yıldız, sosyal medya hesabı Instagram'dan antrenman sonrası çektiği fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan sanatçının fotoğrafının altına yorum yapan hayranları, Lopez'in son zamanlarda hiç olmadığı kadar mükemmel göründüğü şeklinde yorumlarda bulundu. Lopez, geçtiğimiz günlerde 2000'de katıldığı Grammy töreninde giydiği ve tarihe geçen Versace tasarımı elbisenin bir benzeriyle podyuma çıkarak yıllara meydan okuduğunu göstermişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kim der ki 50 yaşında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN