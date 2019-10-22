Kim der ki 50 yaşında!

BUGÜN NELER OLDU

Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, spor sonrası haliyle kendine hayran bıraktı. 50 yaşındaki yıldız, sosyal medya hesabı Instagram'dan antrenman sonrası çektiği fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan sanatçının fotoğrafının altına yorum yapan hayranları, Lopez'in son zamanlarda hiç olmadığı kadar mükemmel göründüğü şeklinde yorumlarda bulundu. Lopez, geçtiğimiz günlerde 2000'de katıldığı Grammy töreninde giydiği ve tarihe geçen Versace tasarımı elbisenin bir benzeriyle podyuma çıkarak yıllara meydan okuduğunu göstermişti.