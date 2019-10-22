Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine yönelik açıklama

Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine yönelik açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov, Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kremlin sözcüsü Peskov, “Putin ve Erdoğan yalnızca Suriye’yi görüşmeyecek." açıklamasını yaptı

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 22.10.2019 13:23 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 13:51
Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine yönelik açıklama

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmede Suriye konusu dışında başka meseleleri de ele alacağını belirtti.

Kremlin Basın Sözcüsü Dimirti Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşme öncesi başkanlık konutunda açıklamalarda bulundu. Peskov, "Evet birazdan görüşme başlayacak. Görüşmede birçok konu tartışılacak. Sadece Suriye konusu değil birçok konu ele alınacak" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine yönelik açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN