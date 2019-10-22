Lübnan halkının Erdoğan sevgisi

Lübnan'da hükümetin iletişime getirdiği yeni vergiler kapsamında sosyal medya uygulaması WhatsApp kullanıcılarından aylık 6 dolar gibi bir ücret alınacağına dair basında çıkan haberler üzerine "Hesap sorma zamanı geldi" ve "Lübnan direniyor" sloganlarıyla perşembe günü başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Pazar günkü gösterilere ise Cumhurbaşkanı Erdoğan için atılan sloganlar damga vurdu.

Sokağa dökülen halk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunarak, "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan" diye slogan attı. Lübnan halkı Erdoğan'a sevgi gösteren sloganlar atarken, hükümetin istifasını talep etti.

Lübnan sokakları 'Erdoğan' sloganları ile inledi

VEKİL MAAŞLARINA KESİNTİ

Başta başkent Beyrut olmak üzere birçok kentte büyüyerek devam eden protestolarda halk, yolsuzluk ve işsizliğin önüne geçme konusunda başarısızlıkla suçladığı Başbakan Saad el-Hariri'nin hükümetinin istifasını istiyor. İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın zam kararından vazgeçildiğini duyurmasına rağmen protestocular, pazar günü sadece Beyrut ve çevresinde 2 milyon protestocu meydanları doldurdu. Bunun üzerine Hariri, protestoları dindirmek için 24 maddelik reform paketi açıkladı.Yeni reform paketi kapsamında şimdiki ve eski cumhurbaşkanlarının, bakanların, milletivekillerinin maaşları yüzde 50 oranında azaltılacak.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, ülkede devam eden protestolar nedeniyle Türk vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu.