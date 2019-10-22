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’da ambulansla ! Çok sayıda var...

’in başkenti ’da silahlı bir kişi çaldığı ambulansı kalabalığın üzerine sürerek çok sayıda kişiyi yaraladı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 22.10.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 16:25
Oslo’da ambulansla saldırı! Çok sayıda yaralı var...

Oslo polisinin basın açıklamasına göre, silahlı bir kişi çaldığı ambulansı Torshov Caddesi'nde kalabalığın üzerine sürdü. Silahlı saldırgan, polis tarafından açılan ateş sonucu durdurulabildi.

Yaralı olarak ele geçirilen saldırgan hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda kişinin ambulansın altında ezildiği bölgede bir de bebek arabası bulunurken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.



TERÖR BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Oslo emniyet müdürlüğü konu ile ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı. Olayın terör eylemi olma ihtimali üzerinde duruluyor. Saldırganın ambulansı çalmasına yardım eden bir kadın da polis tarafından aranıyor.

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Oslo’da ambulansla saldırı! Çok sayıda yaralı var...
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