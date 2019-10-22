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Son dakika haberi: 'da ilkokullardaki genişletildi! Genelge yayınlandı...

'dan gelen son dakika haberine göre Avusturya Eğitim Bakanlığı, ilkokullardaki başörtüsü yasağının yüzme derslerinde de uygulanması için bir genelge yayımladı. Böylelikle yürürlükte olan yasaklar yüzme derslerinde de uygulanacak.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.10.2019 13:17 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 13:19
Son dakika haberi: Avusturya'da ilkokullardaki başörtüsü yasağı genişletildi! Genelge yayınlandı...

Mayıs ayında yürürlüğe giren başörtüsü yasağının beden eğitimi derslerinde de uygulanması gerektiği belirtilen genelgede, "Beden eğitimi derslerinde de 10 yaşını doldurmamış öğrencilerin başın tamamını örten dini ve ideolojik kıyafetleri giymeleri yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

Buna göre özellikle yüzme derslerinde kullanılan ve burkini (tesettür mayosu) olarak adlandırılan kıyafetin de giyinilmesi yasaklanmış oldu.

Avusturya'da mayısta, iktidardaki aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) koalisyon hükümeti tarafından yürürlüğe sokulan yasa, 10 yaşına kadar ilkokul öğrencilerine başörtüsü takmayı yasaklamıştı.

Yasağa uymayan çocukların ailelerine 440 avroya (yaklaşık 2 bin 800 lira) kadar para cezası öngörülüyor.

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Son dakika haberi: Avusturya'da ilkokullardaki başörtüsü yasağı genişletildi! Genelge yayınlandı...
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