Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Terör örgütü yandaşları Almanya'da Türklere saldırdı

Terör örgütü yandaşları 'da Türklere saldırdı

'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Herne kentinde, terör örgütü / yandaşları Türk kahvehanesine saldırdı. Polis, iki grubu ayırmak için biber gazı kullandı.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 18:45 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 19:06
Terör örgütü yandaşları Almanya'da Türklere saldırdı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Herne kentinde akşam saatlerinde terör örgütü PKK/PYD yandaşları Türk kahvehanesine saldırdı.

Terör örgütü yandaşları Türk kahvehanesine saldırdı

Yaklaşık 60 kişilik terör örgütü yandaşı grup kahvehanenin önüne geldi. Grup, Türk gençlerine sözlü saldırıda bulundu. Daha sonra ellerindeki sopalarla Türk gençlerine saldırdı. Çıkan olaylarda biri ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Ağır yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, iki grubu ayırmak için biber gazı kullanırken, bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi gönderildi.

TERÖR YANDAŞLARININ SALDIRILARI ENDİŞE VERİCİ
Polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından olaylara karışanları tespit edip, cezai işlem uygulanacağını bildirdi. Geçtiğimiz günlerde de aynı yerde, terör örgütü yandaşları bir kahvehane ve dükkana saldırmıştı. Polisin yeterli önlem alamadığını söyleyen Türkler, kendilerine ait iş yerleri ile camilerin korunmasını istedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Terör örgütü yandaşları Almanya'da Türklere saldırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN