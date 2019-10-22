Turkish Heritage Organization'da Suriye hakkına önemli açıklamalar!

Washington,DC merkezli düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization, Suriye'nin Geleceği: Bölge içindeki Suriyeli Kürtler ve Gerçekler adlı panel düzenledi.Panele Avrupa Kürt Araştırma Enstitüsü Başkanı Eva Savelsberg, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın eski danışmanı Wa'el Alzayat ve Ortadoğu Enstitüsü Ulusal Güvenlik Uzmanı ve Eski Dış işleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Joel Rubin katıldı.

THO Başkanı Ali Çınar açılış konuşmasında YPG-PKK ilişkisine değinerek, ABD-Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesi için ABD'nin Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamasını beklediklerini belirtti.

Eva Savelsberg, YPG ve PKK'nın aynı örgüt olduğunu belirterek YPG'nin küçük yaşta çocukları kullandığını anlattı. Ayrıca Savelsberg, YPG kadrolarının Kandil'den geldiğini belirterek, ABD'nin hala bunu görmezden gelmesini anlamadıklarını ifade etti. YPG'nin DAEŞ'le mücadelesine PKK'nin destek verdiğini ve bu mücadelede PKK'lıların Türkiye'den destek verdiğini de sözlerine ekledi. "Suriyeli Kürtlerin birçoğu Türkiye ile PKK arasındaki kavgayı biliyor ve PKK Suriye'de çok yayılmış durumda . Ayrıca PKK-YPG'nin gerçek Suriyeli Kürtlere faydası yok" diyen Savelsberg, .ABD'lilerin PKK'lıları DAESH'e karşı kullandıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığında üst düzeyde görev yapmış Joel Rubin,"şu anda bildiğimiz ABD-Türkiye ilişkilerinin bittiğini görüyoruz" ancak iki ülke arasındaki krizlerin tarihte ortaklık ve ilişkiler bakımından bir ilk olmadığını da katılımcılara anlattı. Hem Suriye'yi Rusya'ya teslim ediyoruz hem de bölge içinde bize duyulan güvenilirliği tamamen kaybediyoruz diyen Rubin, bu ani stratejik değişim yüzünden artık ortaklarımız ve müttefiklerimiz bizden daha fazla şey istemeye başlayacaklar ve bu yüzden artık bizim o bölge içinde bir kontrolümüz kalmadı dedi.

Başkan Trump'un 2016 seçim zamanı seçmenine verdiği sözlerden birisi ABD'yi bu bitmeyen savaşlardan çıkarmak idi bu yüzden de ABD yönetiminin aldığı bu yeni stratejiyi bir siyasi taktik olarak konuşmamız gerek diyen Rubin, Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım toplantısı için de 'kritik bir toplantı olacak ' ifadesini kullandı. .

Ortadoğu Enstitüsü uzmanı Wael Alzayat da ,Suriye'deki karmaşanın, İran'a yaradığını belirterek, Rusya Esad'a Suriye'nin iktidarda kalma güvencesi verebildiği için şu anda gördüğümüz şey Ortadoğu'da daha güçlü ve daha sabit bir Rusya varlığıdır dedi. 4 milyon Arap sünninin etnik temizliğe mağruz kaldığını belirterek, şuanda Kuzeydoğu Suriye'de etnik temizlik bahsetmenin de iki yüzlülük olduğunu söyledi.

Türkiye'ye karşı ABD'nin yaptırım yapmak konusundaki tavrının Suriyeli mültecileri de riske attığı için Türkiye'ye yapılan yaptırımların doğru olmadığını ileriye sürdü. Eğer Kongredeki üyeler gerçekten Suriyelileri umursasaydı, o zaman şu anki Kongrede olan yaptırım tasarılarını desteklemezlerdi çünkü bu durum öyle görüldüğü gibi siyah ve beyaz değil dedi.