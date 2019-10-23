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: Putin ve Erdoğan'ın konusundaki mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı arasında dün akşam varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, mutabakatı bölgedeki istikrar ve barışı sağlamak için olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 23.10.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 12:16
İran: Putin ve Erdoğan'ın Suriye konusundaki mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Seyed Abbas Mousavi, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere yönelik Rus ve Türk liderler arasındaki mutabakata değinerek, "İran, Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki mutabakatı, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaları sona erdirmek ve bölgedeki istikrar ve barışı sağlamak için olumlu bir adım olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

İran'ın Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlayışla karşıladığını belirten Mousavi, "Bu mutabakatın, bir yandan Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ele almaya ve toprak bütünlüğünü korumaya, bir yandan da Suriye'nin ulusal egemenliğini güçlendirmeye yardımcı olacağını umuyoruz" sözlerini kullandı.

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İran: Putin ve Erdoğan'ın Suriye konusundaki mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz
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