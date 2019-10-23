Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

, 'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

askerleri, işgal altındaki 'nın Ramallah kenti yakınlarındaki El-Emari Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evini yıktı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 24.10.2019 07:09 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 07:09
İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail askerleri, El-Emari Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek Filistinli Lütfiye Ebu Hamid'e ait inşaat halindeki 3 katlı binayı yıktı.

Yıkım sırasında Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri gençleri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

İsrail, aile fertlerinden birinin bir İsrail askerinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle Ebu Hamid ailesinin evini 15 Aralık 2018'de de yıkmıştı.

Yıkımın ardından sivil ve resmi kurumlar, A bölgesinde yer alan evin yeniden inşa edilmesi sözünü vermişti.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan A bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e güvenliği İsrail'e; yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği ise İsrail'e devredilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN