İsrail'de Netanyahu istediği desteği bulamadı, hükümeti kurma görevi Gantz'a verildi

Rivlin, 17 Eylül'deki genel seçimleri önde tamamlayan Netanyahu'nun rakibi Gantz'ı, Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığında kabul ederek yeni koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirdi.

Yasalar gereği, Mavi-Beyaz liderinin 28 gün içerisinde koalisyon görüşmelerini tamamlayarak hükümeti kurması, bu süre içerisinde hükümeti kurmayı başaramazsa görevi Cumhurbaşkanı'na iade etmesi gerekiyor.

Her ne kadar Gantz koalisyonu kurmak için yeterli çoğunluğun desteğini alacağı konusunda iyimser olsa da İsrailli uzmanlar, Netanyahu gibi Mavi-Beyaz liderinin de başarısız olacağını ifade ediyor.

Mavi-Beyaz ve ona destek veren 2 sol partinin (İşçi Partisi, Demokratik Birlik İttifakı) milletvekili sayısı 44. Koalisyon hükümetini kurmak için 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyulduğu göz önüne alınınca Gantz'ın elinin, Netanyahu'ya oranla daha zayıf olduğu dile getiriliyor.

Gantz da Netanyahu gibi hükümeti kurmakta başarısız olursa ülkede yeniden erken seçim kararı alınabileceği belirtiliyor.

SAĞ PARTİLERDEN KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNE BLOK HALİNDE KATILMA KARARI

Gantz'ın, Cumhurbaşkanlığına çıkmasından saatler önce Netanyahu ve Meclise giren 3 sağ partinin (Şas, Yemina, Birleşik Tevrat) liderleri bir araya geldi.

Yapılan görüşmede 120 sandalyeli Mecliste 55 milletvekiline sahip 4 sağ partinin koalisyon görüşmelerine blok halinde katılmasına karar verildi.

NETANYAHU BAŞARISIZ OLMUŞTU

Rivlin, geçen ay düzenlenen seçimde partisi Likud ikinci olsa da Meclise giren 3 sağ partinin desteğini alan Netanyahu'yu 25 Eylül'de koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirmişti.

Mavi-Beyaz ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz'in destek vermemesi nedeniyle Netanyahu'nun yanında yer alan milletvekili sayısı 55'te kalmıştı.

Bu gelişme üzerine Netanyahu, koalisyonu kurma konusunda başarısız olmuş ve pazartesi akşamı görevini Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade etmişti.

İsrail'de 17 Eylül'deki seçimlerde 33 milletvekili çıkaran Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı seçimi önde tamamladı.

Mavi-Beyaz'ı 32 milletvekiliyle Netanyahu'nun partisi Likud takip ederken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku ise 13 milletvekili çıkararak meclisin en büyük üçüncü grubu olmayı başardı.

Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas Partisi 9, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz ise 8 milletvekiliyle mecliste yerini aldı.

Eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in liderliğindeki Yamina (Sağ) İttifakı ve Birleşik Tevrat Partis yedişer milletvekili çıkardı.

Sol blokta yer alan İşçi Partisi 6 sandalyeye sahip olurken, eski Başbakan Ehud Barak'ın destek verdiği Demokratik Birlik İttifakı 5 milletvekiliyle meclisin en küçük grubu oldu.

Bu yıl ikinci kez yapılan genel seçimde hiçbir parti, 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.