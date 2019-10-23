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/'den temizlenen 'da son durum!

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü 'den arındırılan böyle görüntülendi. ’li teröristlerin çekildiği Resulayn’da binaların duvarlarındaki mermi izleri dikkat çekti. Teröristlerin ilçeden çekilirken çok sayıda binayı tahrip ettiği gözlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 15:08 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 15:39
PKK/PYD'den temizlenen Rasulayn'da son durum!

YPG'li teröristlerin çekildiği Resulayn'da binaların duvarlarındaki mermi izleri dikkat çekti. Teröristlerin ilçeden çekilirken çok sayıda binayı tahrip ettiği gözlerden kaçmadı.

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Resulayn'dan ilk görüntüler...

Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu mayın ve EYP temizliği yapıyor.

Bu arada YPG'li teröristlerin ilçeye tuzakladığı 200 el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtildi.

Harekat kapsamında YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünellerin Türkiye sınırına kadar uzandığı tespit edildi.

Rasulayn'da bulundu... İçine giren Türkiye sınırına kadar ulaşılabiliyor

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PKK/PYD'den temizlenen Rasulayn'da son durum!
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