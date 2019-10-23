PKK/PYD'den temizlenen Rasulayn'da son durum!

YPG'li teröristlerin çekildiği Resulayn'da binaların duvarlarındaki mermi izleri dikkat çekti. Teröristlerin ilçeden çekilirken çok sayıda binayı tahrip ettiği gözlerden kaçmadı.

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Resulayn'dan ilk görüntüler...

Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu mayın ve EYP temizliği yapıyor.



Bu arada YPG'li teröristlerin ilçeye tuzakladığı 200 el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtildi.

Harekat kapsamında YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünellerin Türkiye sınırına kadar uzandığı tespit edildi.