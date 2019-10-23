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, 'de "uluslararası " önerisini reddetti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Soçi'de varılan mutabakatın, 'nin kuzeydoğusundaki soruna çözüm olduğunu belirterek, "Burada uluslararası kontrol altında oluşturulmasına gerek görmüyoruz." dedi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 23.10.2019 17:15 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 17:18
Rusya, Suriye'de uluslararası güvenli bölge önerisini reddetti

Verşinin, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'nın, Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulması" önerisine karşı olduklarını kaydeden Verşinin, "Soçi'de varılan mutabakatın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki soruna çözüm olduğunu düşünüyoruz. Burada uluslararası kontrol altında güvenli bölge oluşturulmasına gerek görmüyoruz." diye konuştu.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, bir süre önce yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulması" önerisinde bulunmuştu.

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Rusya, Suriye'de "uluslararası güvenli bölge" önerisini reddetti
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