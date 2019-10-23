Son dakika: İngiltere'de korkunç olay! Alarma geçildi, bir kamyonda tam 39 ceset bulundu!

İngiltere'den gelen son dakika haberi kan dondurdu. Essex polisine yapılan ihbar üzerine gittiği Waterglade Endüstri Parkı içerisinde bir kamyonda aralarında çocukların da bulunduğu 39 ceset buldu.

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