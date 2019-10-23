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Son dakika: İngiltere'de korkunç olay! Alarma geçildi, bir kamyonda tam 39 ceset bulundu!
Son dakika: İngiltere'de korkunç olay! Alarma geçildi, bir kamyonda tam 39 ceset bulundu!
İngiltere'den gelen son dakika haberi kan dondurdu! Edinilen bilgiye göre; İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda aralarında çocuklarında olduğu 39 ceset bulundu. Essex Polis Şefi, kamyonun Bulgaristan'dan geldiğini ve ülkeye Holyhead'ten cumartesi günü giriş yaptığını belirtti. Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kaydedildi. İşte, son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 23.10.2019 12:02Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 12:21
İngiltere'den gelen son dakika haberi kan dondurdu. Essex polisine yapılan ihbar üzerine gittiği Waterglade Endüstri Parkı içerisinde bir kamyonda aralarında çocukların da bulunduğu 39 ceset buldu.