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Son dakika: 'de korkunç olay! Alarma geçildi, bir kamyonda tam 39 ceset bulundu!

'den gelen son dakika haberi kan dondurdu! Edinilen bilgiye göre; İngiltere'nin bölgesinde bir kamyonda aralarında çocuklarında olduğu 39 ceset bulundu. Essex Polis Şefi, kamyonun 'dan geldiğini ve ülkeye Holyhead'ten cumartesi günü giriş yaptığını belirtti. Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kaydedildi. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 23.10.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 12:21
Son dakika: İngiltere'de korkunç olay! Alarma geçildi, bir kamyonda tam 39 ceset bulundu!

'den gelen son dakika haberi kan dondurdu. polisine yapılan ihbar üzerine gittiği Waterglade Endüstri Parkı içerisinde bir kamyonda aralarında çocukların da bulunduğu 39 ceset buldu.

İŞTE, SON DAKİKA HABERİNİN DETAYLARI...

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Son dakika: İngiltere'de korkunç olay! Alarma geçildi, bir kamyonda tam 39 ceset bulundu!
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