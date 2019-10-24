ABD Suriye'deki petrol yataklarını tahkim ediyor

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Mark Esper'in DEAŞ ile mücadelenin Suriye'de devamı konusunda Başkan Donald Trump'a gerekli konularda tavsiyelerde bulunacağı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD ve ortaklarının DEAŞ'a karşı elde ettiği en önemli kazanımlardan biri DEAŞ'ın önemli bir gelir elde ettiği Suriye'nin doğusunda petrol yatakları idi. Bu petrol yataklarının DEAŞ veya diğer istikrar bozucu aktörlerin eline geçmesini engellemek için ABD olarak, SDG ortaklarımızla koordineli bir şekilde Suriye'nin kuzeydoğusundaki pozisyonumuzu ek askeri unsurlarla tahkim edeceğiz. DEAŞ'ın ortaya çıkmaması için gelir akışını durdurmamız gerekir."

Gün içinde ABD medyası Pentagon'un Deyrizor'daki petrol yatakları bölgesine 30 tank ve bu araçlara bağlı askeri personel sevk edeceğini duyurdu.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi ise gönderilecek asker ve kuvvetlerin neler olacağı konusunda henüz bir karara varmadıklarını belirtti.