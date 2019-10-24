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ABD’de ’lilere öfke

Giriş Tarihi: 24.10.2019
ABD’de YPG’lilere öfke
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye politikasını yöneten Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile YPG/PKK/ SDG'nin üyeleri arasında gergin geçen görüşmelerin yapıldığı bildirildi. The National Interest'in çeşitli kaynaklardan edindiği bilgilere dayandırdığı özel haberinde, YPG/ PKK/SDG'nin üyeleriyle ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri arasında kapalı kapılar ardında gergin geçen görüşmelerin yapıldığı, bir keresinde bir dışişleri bakanlığı yetkilisinin bağırarak çevirmenin yüzüne kalem fırlattığı belirtildi.
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ABD’de YPG’lilere öfke
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