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’den U dönüşü

Giriş Tarihi: 24.10.2019
Alman Bild’den U dönüşü
Surıye Milli Ordusu (SMO) adına terör örgütü PKK ve Suriye'deki uzantılarına karşı savaşan Shadi Misho ve Azad Shabo isimli iki komutan, Alman Bild gazetesine konuştu. Bild gazetesi de haberinde, "Erdoğan'ın Kürtlere karşı savaştığı" iddiasının o kadar doğru olmadığını yazarak, "Erdoğan'ın amacı Kürtler değil, Suriye'nin kuzeyindeki YPG. Türkiye'nin yanında binlerce Kürt de savaşıyor" dedi. Bild'e konuşan SMO askerleri de şöyle dedi "Erdoğan için savaşıyoruz, çünkü SDF ve YPG arasında PKK teröristleri var. Erdoğan için savaşıyoruz, çünkü Türkiye, sürülen biz Suriyelileri ülkeye aldı, korudu, bizi destekledi. Kürtleri de. Dünya, burada yaşananları yanlış algılıyor" dedi. Diğer komutan da "Türkiye bize sahip çıktı" dedi.
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Alman Bild’den U dönüşü
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