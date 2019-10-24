İngiltere’de göçmen trajedisi 39 ceset bulundu

İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex'de bir kamyonda 39 ceset bulundu. Essex bölgesindeki Grays kasabasında Waterland Industrial Park'ta bir kamyonla ilgili gece ihbar yapıldı. Güvenlik görevlilerinin bölgeye gitmesi sonrasında kamyonun konteynırında 39 ceset tespit edildi. Cesetlerden 38'inin yetişkin, 1 cesedin ise çocuk olduğu belirtildi. İngiliz polisi 25 yaşında Kuzey İrlanda vatandaşı olduğu belirtilen sürücü şüpheli olarak gözaltına aldı. Polis kaynaklarından yapılan açıklamada kamyonun Bulgaristan'dan geldiği ve Britanya Adası'na Galler'deki Holyhead Limanı'ndan cumartesi günü giriş yaptığı kaydedildi. Aralarında 10'lu yaşlarında bir çocuğun da bulunduğu kurbanların kimliklerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

İngiltere'de bir kamyonda tam 39 ceset bulundu!

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, olayla ilgili ilk açıklamasında "Şok içindeyiz ve büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Çok trajik bir olay" dedi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.