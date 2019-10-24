Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son Dakika: MSB duyurdu! PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir

Son Dakika: duyurdu! /’li teröristlerce yapılan saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında; "Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza /’li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında beş personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir." denildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 24.10.2019 16:31 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 17:15
Son Dakika: MSB duyurdu! PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir

Mİlli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; "Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında beş personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir. " denildi.

Ayrıca; "Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekât bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizleme faaliyetlerine devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak medyada yer alan diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Meşru müdafaa kapsamında icra edilen faaliyetler, birliklerimizin güvenliğini sağlamaya yöneliktir." ifadelerine yer verildi.

Resulayn bölgesinde Mehmetçiklere hain saldırı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: MSB duyurdu! PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN