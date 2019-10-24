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ile arasında demir yolu anlaşması imzalandı

'da demir yollarının modernizasyonu ve genişletilmesi amacıyla ile anlaşma imzalandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 24.10.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 15:31
Nijerya ile Rusya arasında demir yolu anlaşması imzalandı

Rusya Demiryolları Genel Müdürü Oleg Belozerov ile Nijerya Ulaştırma Bakanı Chibuike Rotimi Amaechi, Soçi'de düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomi Forumu'nda, Nijerya'da demir yollarının modernizasyonu ve genişletilmesi için anlaşmaya vardı.

Anlaşma kapsamında Rusya, Lagos-Calabar ve Port Harcourt-Maiduguri arasında demir yolu inşa edecek ve mevcut demir yollarının modernizasyonunu, yönetimini ve bakımını yapacak. Anlaşmanın Nijeryalılara iş fırsatları sunması da bekleniyor.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomi Forumu'na, Afrika ülkelerinden liderler, diplomatlar ve iş insanları katılıyor.

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Nijerya ile Rusya arasında demir yolu anlaşması imzalandı
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