Nijerya ile Rusya arasında demir yolu anlaşması imzalandı

Rusya Demiryolları Genel Müdürü Oleg Belozerov ile Nijerya Ulaştırma Bakanı Chibuike Rotimi Amaechi, Soçi'de düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomi Forumu'nda, Nijerya'da demir yollarının modernizasyonu ve genişletilmesi için anlaşmaya vardı.

Anlaşma kapsamında Rusya, Lagos-Calabar ve Port Harcourt-Maiduguri arasında demir yolu inşa edecek ve mevcut demir yollarının modernizasyonunu, yönetimini ve bakımını yapacak. Anlaşmanın Nijeryalılara iş fırsatları sunması da bekleniyor.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomi Forumu'na, Afrika ülkelerinden liderler, diplomatlar ve iş insanları katılıyor.