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Son Dakika: 'te korkutan ! Peş peşe sarsıntılar... ve son depremler listesi...

ile Afet ve Başkanlığı son depremler listesi verilerine göre 'te korkutan bir meydana geldi. - Yenice olan depremin ardından sarsıntıyla vatandaşlar panik yaşadı. İşte meydana gelen depreme ilişkin son dakika bilgileri...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 23:26 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 23:27
Son Dakika: Karabük'te korkutan deprem! Peş peşe sarsıntılar... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin sürekli olarak güncelleyerek kamuoyu ile paylaştığı son depremler listesi verilerine göre Karabük Yeşilköy - Yenice'de merkez üslü yerin 7.3 kilometre derinliğinde 3.2 şiddetinde ve ardından yine aynı bölgede 2.4 şiddetinde artçı sarsıntılar meydana geldi. Son dakika deprem haberinin ardından bölgede aralıklı olarak ufak şiddetlerde sarsıntılar peş peşe gelmeye devam ediyor. İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre depremin tüm detaylarına ilişkin son dakika bilgileri...

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Son Dakika: Karabük'te korkutan deprem! Peş peşe sarsıntılar... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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