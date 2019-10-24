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O ülkeden mide bulandıran haberi! Sevgilisinin gizli telefonunu açtı, gördüklerine dayanamayıp intihar etti...

İngiltere'de yaşanan ve ülkenin haber ajansları tarafından olarak duyurulan olayın detayları mide bulandırıyor. Ünlü bir giyim mağazasında çalışmakta olan 21 yaşındaki Lydia Roberts isimli kadın, iş adamı olan Adam Wells ile iki yıldır süren mutlu bir ililişki yaşıyordu. Roberts o kadar mutluydu ki, evlilik hayalleri kurmaya bile başlamıştı. Genç kadının bu hayalleri, sevgilisinin gizli telefonunu bulana kadar sürdü... Wells'in gizli bir telefonu olduğunu keşfeden 21 yaşındaki kadın, telefonda gördüklerine dayanamayıp intihar etti. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 08:12 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 08:13
O ülkeden mide bulandıran son dakika haberi! Sevgilisinin gizli telefonunu açtı, gördüklerine dayanamayıp intihar etti...

İngiltere, son iki gündür 21 yaşındaki Lydia Roberts'ın başına gelenleri konuşuyor. Edinilen bilgisine göre, ünlü bir giyim mağazasında çalışmakta olan kadın, iş adamı Adam Wells ile ilişki yaşıyordu. İkili o kadar mutluydu ki, evlilik hayalleri kurmaya bile başlamıştı. Genç çiftin bu hayalleri, Lydia'nın sevgilisinin gizli bir telefonu olduğunu bulması ile tuzla buz oldu. Telefonu bulduktan sonra tuş kilidini de açmayı başaran genç kadın, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık geçirdi ve nasıl bir tepki vereceğini kestiremedi.

MİDE BULANDIRAN OLAY!

Erkek arkadaşı Adam Wells ile telefonda buldukları üzerine tartıştan Lydia'nın dünyası adeta başına yıkıldı. Sevgilisi ile yüzleşen genç kadın, intihar ederek hayatına son verdi.

İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları...

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O ülkeden mide bulandıran son dakika haberi! Sevgilisinin gizli telefonunu açtı, gördüklerine dayanamayıp intihar etti...
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