O ülkeden mide bulandıran son dakika haberi! Sevgilisinin gizli telefonunu açtı, gördüklerine dayanamayıp intihar etti...

İngiltere, son iki gündür 21 yaşındaki Lydia Roberts'ın başına gelenleri konuşuyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, ünlü bir giyim mağazasında çalışmakta olan kadın, iş adamı Adam Wells ile ilişki yaşıyordu. İkili o kadar mutluydu ki, evlilik hayalleri kurmaya bile başlamıştı. Genç çiftin bu hayalleri, Lydia'nın sevgilisinin gizli bir telefonu olduğunu bulması ile tuzla buz oldu. Telefonu bulduktan sonra tuş kilidini de açmayı başaran genç kadın, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık geçirdi ve nasıl bir tepki vereceğini kestiremedi.

MİDE BULANDIRAN OLAY!

Erkek arkadaşı Adam Wells ile telefonda buldukları üzerine tartıştan Lydia'nın dünyası adeta başına yıkıldı. Sevgilisi ile yüzleşen genç kadın, intihar ederek hayatına son verdi.

İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları...