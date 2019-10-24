“Türkiye Suriye’de de barışın garantörü olmayı hedefliyor”

Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından, Çin'in başkenti Pekin'de 20-22 Ekim tarihlerinde 9'uncusu düzenlenen Xiangshan Forum'da bu yıl 'Asya-Pasifik'te Uluslararası Düzenin Korunması ve Barışı Teşvik Etmek' başlığı altında büyük güçlerin ilişkileri, küçük ve orta ölçekli ülkelerin çıkarları, deniz güvenliği, yapay zeka ve uluslararası güvenlik konuları 76 ülkeden 530'un üzerinde delegenin katılımıyla tartışıldı.

Eş zamanlı özel oturumlarla iki gün süren programda, uluslararası diyalog, bölgesel güvenlik ve dünya barışı gibi konular ele alındı. Forumda konuşmacı olarak yer alan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rüştü Salim Savaş Biçer, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde uluslararası anlaşmalara dayanarak gerçekleştirdiği askeri operasyona ilişkin bilgi verdi.

"İNSANİ YARDIM ADINA DİĞER BÖLGELERE ÖRNEK OLDUK"

Eşitlik, açıklık, kapsayıcılık, karşılıklı öğrenme gibi fikirlerle yola çıkan; bu çerçevede iş birlikleri ve ortak güvenlik konularını ele alan Xiangshan Forum'da Dr. Biçer, Türkiye'nin düzenlediği 3 harekâtın sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerini ortadan kaldırmak, iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmiş Suriyelilerin geri dönüşünü sağlamak için güvenli bir ortam oluşturmak ve güvenliğin sağlandığı bölgelerde yaşam alanı açmak gibi dört amaçtan oluştuğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin sivil halkını refahını öncelik aldığını vurgulayan Dr. Biçer, "Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonlarını kararlı bir şekilde yürütmüştür ve diplomasi trafiğinin bir sonucu olarak, İdlib'deki sivil yaşamın öncülüğünü üstlenmiştir. Sonrasında icra Barış Pınarı Harekâtı ile amacımız, bölgedeki terör örgütlerini Menbiç'ten İdlib'e uzanan alandan çıkararak, yerlerinden edilmiş veya göç etmiş Suriyelilerin güvenli bir ortama geri dönmelerini sağlamaktır.

Bu askeri operasyonlara paralel olarak başlatılan yeniden yapılanma çalışmaları, acil insani yardımlara ve uzun vadeli istikrara yönelik bir yol haritasına dönüşü hızlandırırken, kuzeydeki diğer bölgelere de örnek oldu. Türkiye barışın ve normalleşmenin kalıcı olması için askeri operasyonların yanı sıra sivil halkın refahını arttırıcı tedbirleri de icra etmektedir. Sivil hayatın önceliğini benimseyen bu anlayış Türkiye'nin tüm harekat planlarını da şekillendirmektedir, tüm diğer uluslararası etkinliklerinde olduğu gibi Türkiye, Suriye'de de sadece ve sadece barışın garantörü olmak için varlık göstermektedir" diye konuştu.