YPG çekilmezse Türkiye ezecek

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Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı ile sahada kısa sürede elde ettiği başarıların ardından Türkiye'nin ABD ve Rusya ile vardığı anlaşmalar terör örgütü YPG'yi iyice köşeye sıkıştırdı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "ABD, son birkaç yıl içinde Kürtlerin en yakın müttefikiydi. Fakat sonunda ABD Kürtleri terk etti, aslında onlara ihanet etti" dedi. Peskov, YPG'nin çekilmemesi durumunda Türk ordusu tarafından ezileceğini söyledi. Peskov, "ABD sınırda Kürtleri yüz üstü bıraktı, neredeyse Türklerle savaşmaya zorladı" dedi. Peskov, Kürtlerin silahlarıyla birlikte geri çekilmezlerse Suriye Sınır Muhafızları ve Rusya askeri polisi tarafından geri çekilmek zorunda bırakılacaklarını belirterek, "Doğrusu, geriye kalan Kürt birimleri Türk ordusu tarafından ezilecek" dedi.Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki tarihi mutabakatı dünya basınında geniş yer buldu.gazetesindeki "Rusya ve Türkiye, Suriye'deki 'güvenli bölge'de ortak devriye için anlaştı" başlıklı haberde "Barış Pınarı Harekâtı, 2 haftadan az bir süre içinde tamamlandı, Türkiye hemen hemen istediği her şeyi elde etti" denildi., "Putin ve Erdoğan'ın bölgede jeopolitik olarak siyasi ağırlığı olan iki lider olarak ortaya çıktığını" belirtti.gazetesi Soçi Anlaşması'yla Rusya'nın bölgedeki nüfuzunu artıracağı yorumunda bulundu ve Erdoğan'ın istediği her şeyi aldığını belirtti., "Putin ile Erdoğan, kader belirleyici açıklamalarda bulundu" başlığıyla verdiği haberde, iki ülkenin de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasında kararlı olduğunu ifade etti. Rus haber ajansı TASS ise "Rusya ile Türkiye, ayrılıkçılığa karşı birlikte mücadele etme konusunda anlaştı" dedi.Erdoğan'ın Soçi mutabakatı ile daha güçlü çıktığına vurgu yapıldı. Eleftheros Typos gazetesi "Erdoğan ile Putin 6 günlük ateşkes'te anlaştı" dedi.