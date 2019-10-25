Dehşet TIR'ından şoke eden detaylar! O isim ilk kez konuştu
İngiltere'de yaşanan dehşet hakkında son dakika detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Essex bölgesinde bir TIR içinde 39 ceset bulunmuş, TIR sürücüsü cinayet şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan TIR sürücüsü ilk kez konuştu. İşte dehşet TIR'ından şoke eden detaylar...
Giriş Tarihi: 25.10.2019 09:35Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 09:40
İngiltere'de geçtiğimiz günlerde bit TIR2ın içinde 39 ceset bulunmuştu. Tüm dünyayı şoke eden olayda gözaltına alınan TIR'ın şoförü ilk kez konuştu.
İŞTE TÜM DÜNYAYI DEHŞETE DÜŞÜREN OLAYIN DETAYLARI...