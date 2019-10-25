Dehşet TIR'ından şoke eden detaylar! O isim ilk kez konuştu

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde bit TIR2ın içinde 39 ceset bulunmuştu. Tüm dünyayı şoke eden olayda gözaltına alınan TIR'ın şoförü ilk kez konuştu.

İŞTE TÜM DÜNYAYI DEHŞETE DÜŞÜREN OLAYIN DETAYLARI...