Dünya bu son dakika haberi ile çalkalanıyor! 16 yaşındaki kayıp kız cinsel içerikli...

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen son dakika kayıp kız haberi dünyayı ayağa kaldırdı. Florida eyaletinde yaklaşık 1 yıldır kayıp olan 16 yaşındaki kız çocuğu uzun uğraşlar sonucunda bulundu. 16 yaşındaki genç kızın bulunmasına sevinen aile gördüğü manzara karşısında şoka girdi. Kızını alıkoyan 30 yaşındaki Christopher Johnson aynı zamanda küçük kıza bir zarar daha verdi. Küçük kızın bulunduğu yer ise ortalığı karıştırdı.

ABD'DE KAYIP OLAN 16 YAŞINDAKİ GENÇ KIZIN BULUNDUĞU YER ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde meydana gelen olay gündeme oturdu. Kendisinden yaklaşık 1 yıldır haber alınamayan genç kızın bulunduğu yer hem ailesini hem de görenleri şoka soktu. Onu alıkoyan kişi tutuklanırken konu ile ilgili son dakika ayrıntıları ise tüyler ürpertti.