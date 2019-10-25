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Dünya bu son dakika haberi ile çalkalanıyor! 16 yaşındaki kayıp kız cinsel içerikli...

Yaklaşık bir yıldır kendisinden haber alınamayan 'nin eyalatinde yaşayan 16 yaşındaki genç kızdan son dakika haberi geldi. Uzun süredir aranan ve bir türlü bulunamayan genç kızın ortaya çıktığı yer dünyayı ayağa kaldırdı. Küçük kıza yönelik cinsel saldırı suçundan dolayı da tutuklanan suçunu inkar ederken öyle bir yerde ortaya çıktı ki herkes şoka girdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 22:06 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 22:10
Dünya bu son dakika haberi ile çalkalanıyor! 16 yaşındaki kayıp kız cinsel içerikli...

'nden gelen son dakika kayıp kız haberi dünyayı ayağa kaldırdı. eyaletinde yaklaşık 1 yıldır kayıp olan 16 yaşındaki kız çocuğu uzun uğraşlar sonucunda bulundu. 16 yaşındaki genç kızın bulunmasına sevinen aile gördüğü manzara karşısında şoka girdi. Kızını alıkoyan 30 yaşındaki aynı zamanda küçük kıza bir zarar daha verdi. Küçük kızın bulunduğu yer ise ortalığı karıştırdı.

ABD'DE KAYIP OLAN 16 YAŞINDAKİ GENÇ KIZIN BULUNDUĞU YER ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde meydana gelen olay gündeme oturdu. Kendisinden yaklaşık 1 yıldır haber alınamayan genç kızın bulunduğu yer hem ailesini hem de görenleri şoka soktu. Onu alıkoyan kişi tutuklanırken konu ile ilgili son dakika ayrıntıları ise tüyler ürpertti.

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Dünya bu son dakika haberi ile çalkalanıyor! 16 yaşındaki kayıp kız cinsel içerikli...
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