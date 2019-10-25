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İranlı '' Sahar Tabar'dan son dakika itirafı geldi! "Ben aslında..."

İranlı olarak tanınan Sahar Tabar'dan son dakika haberi geldi. Amerikalı ünlü oyuncu Angelina Jolie'ye benzemek için bir dizi estetik operasyon geçiren ve Instagram'da aşırı makyajlı, filtreli fotoğraflar paylaşan Tabar, gençlerin ahlakını bozma, şiddeti körükleme ve yasa dışı yollarla para kazanma gerekçesiyle tutuklanmıştı. İran devlet televizyonuna çıkan ünlü fenomen, önemli açıklamalarda bulundu. Amacının Angelina Jolie'den ziyade 2005 yapımı bir filmdeki karaktere benzemek olduğunu duyuran Tabar, insanların beğenisi üzerine doğru yaptığı hissine kapıldığını açıkladı. Tabar ayrıca, acı bir itirafta da bulundu. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 12:06
İranlı 'Angelina Jolie' Sahar Tabar'dan son dakika itirafı geldi! Ben aslında...

Sahar Tabar, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyordu. İran'da yaşayan genç kadın, Amerikalı ünlü oyuncu 'ye benzemek için bıçak altına yattı. Her operasyon sonrasında filtre ve aşırı makyaj ile karışık Instagram hesabından fotoğraf paylaşan ve milyonlarca takipçiye ulaşan ünlü isim, ülkesi İran'da gençlerin ahlakını bozma, şiddeti körükleme ve yasa dışı yollarla para kazanma gerekçesiyle tutuklanmıştı.

İRANLI 'ANGELİNA JOLİE' SAHAR TABAR'DAN ACI İTİRAF

Ülkesinin devlet televizyonu IRTV2'ye çıkan Tabar, son dakika açıklamalarında bulundu. Amacının aslında Angelina Jolie'ye benzemek olmadığını aktaran fenomen isim, 2005 yapımı bir filmdeki karaktere benzemeyi amaçladığını söyledi. Tabar ayrıca, acı bir itirafta da bulundu.

İşte, son dakika haberinin detayları;

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İranlı 'Angelina Jolie' Sahar Tabar'dan son dakika itirafı geldi! "Ben aslında..."
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