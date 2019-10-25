İranlı 'Angelina Jolie' Sahar Tabar'dan son dakika itirafı geldi! "Ben aslında..."

Sahar Tabar, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyordu. İran'da yaşayan genç kadın, Amerikalı ünlü oyuncu Angelina Jolie'ye benzemek için bıçak altına yattı. Her operasyon sonrasında filtre ve aşırı makyaj ile karışık Instagram hesabından fotoğraf paylaşan ve milyonlarca takipçiye ulaşan ünlü isim, ülkesi İran'da gençlerin ahlakını bozma, şiddeti körükleme ve yasa dışı yollarla para kazanma gerekçesiyle tutuklanmıştı.

İRANLI 'ANGELİNA JOLİE' SAHAR TABAR'DAN ACI İTİRAF

Ülkesinin devlet televizyonu IRTV2'ye çıkan Tabar, son dakika açıklamalarında bulundu. Amacının aslında Angelina Jolie'ye benzemek olmadığını aktaran fenomen isim, 2005 yapımı bir filmdeki karaktere benzemeyi amaçladığını söyledi. Tabar ayrıca, acı bir itirafta da bulundu.

İşte, son dakika haberinin detayları;