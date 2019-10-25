Konteyner kurbanları Çinli çıktı

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'nin Essex bölgesinde önceki gün bir TIR konteynerinde 39 göçmenin cansız bedeni bulunmuştu. İngiliz basınındaki haberlere göre eksi 25 derecede donarak yaşamlarını yitirdikleri belirlenen göçmenlerin Çinli olduğu tespit edildi. Tutuklanan şoförün limandan aldığı konteynerin içinde ne olduğunu bilmediği, Waterglade'e vardığında cesetleri fark edip ambulans çağırdığı tahmin ediliyor. Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı'na salı günü 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirdi. İngiliz makamları da gece yarısı İngiltere'nin Purfleet limanına varan konteynerin, burada Bulgaristan'da kayıtlı bir şirkete ait TIR tarafından alındığı ve bulunduğu sanayi sitesine götürüldüğünün tespit edildiğini açıkladı. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı da TIR'ın Bulgaristan'dan 2017'de çıktığı ve bir daha dönmediği de kaydedildi. Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki TIR şoförü Mo Robinson'un sorgusu sürüyor. İngiltere'nin liman kenti Dover'da da 2000'de bir konteynerde 58 Çinlinin cesedi bulunmuştu. DIŞ HABERLER