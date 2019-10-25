Kremlin Sözcüsü Peskov: YPG çekilmezse Türkler ile teke tek kalacaklar

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye ile Rusya'nın 22 Ekim'de Soçi'de vardıkları mutabakat kapsamında, Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafındaki YPG/PKK'lı teröristlerin konuşlu oldukları yerlerden çekilip ülkenin derinliklerine doğru ilerlemesi hususunda itinalı bir çalışma yürütülmekte olduğunu belirtti.

İşte Rusya ile varılan güvenli bölge mutabakatının detayları

Ancak söz konusu sürecin ilk aşamalarında birtakım pürüzler yaşanabileceğini de kaydetti.



Bunun yanında Kremlin Sözcüsü, "YPG'nin Suriye'nin kuzey kesimlerinden ayrılmamaları halinde bu bölgelerde onlarla (Türk güçlerin) arasında Suriye sınır muhafızları ve bizim askeri polisimiz durmayacak" dedi.



Peskov, "O zaman da maalesef söz konusu Kürt birlikleri Türk Silahlı Kuvvetleri ile teke tek kalacaklar" uyarısında bulundu.