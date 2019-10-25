Rafi’nin katillerine idam

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Bangladeş'te lise öğrencisi Nusrat Jahan Rafi, nisanda başkent Dakka'ya 160 kilometre mesafedeki Feni kasabasında öldürülmüştü. Mahkeme kayıtlarına göre Rafi 6 Nisan'da, okul müdürünün kendisine uygunsuz şekilde dokunduğu şikâyetiyle polise gittikten 11 gün sonra okulun çatısına çağrıldı. Etrafını saran dört ya da beş burkalı kişi Rafi'den şikâyetini geri almasını istedi. Rafi bunu reddedince elbisesi tutuşturularak yakıldı. Polise göre bu kişiler olayın bir intihar gibi görüneceğini düşünüyordu. Ama Rafi ağır yaralı olarak kaçtı ve yardım istedi. Rafi bu halde kardeşinin cep telefonuna kaydettiği videoda "Öğretmen bana dokundu. Son nefesime kadar mücadele edeceğim" dedi. Vücudunun yüzde 80'i yanan Rafi, 4 gün sonra 10 Nisan'da öldü.Cinayet soruşturmasında sanıkların Rafi'yi susturmak için sınıfındaki kız öğrencilerle iş birliği yaptıkları belirtildi. Savcılık cinayetin, taciz iddiasından sonra hapse atılan müdür Siraj Ud Doula'nın içeriden verdiği talimatla işlendiğini bildirmişti. Mahkeme Rafi'nin cinsel tacizle suçladığı müdürle sınıfından iki kız öğrencinin de arasında olduğu 16 kişiyi idam cezasına çarptırdı.