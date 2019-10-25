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Son Dakika: Bebek, yüzü olmadan doğdu! Ülke ayağa kalktı, infial yarattı...

Portekiz'de yaşanan ve korku filmi senaryolarını aratmayan olay, bir süredir ülke gündeminin en çok konuşulan son dakika haberleri arasında yer alıyor. Öyle ki, korkunç olayın her detayı tüyler ürpertiyor. Edinilen bilgiye göre, Portekiz'de bir çift 7 Ekim'deki doğuma kadar düzenli olarak özel bir kliniğe giderek, oğullarının durumunu yakından takip ettiler. Anne, hamileliliği süresince 3 kez doktor tarafından ultrasondan geçirildi, Carvalho adındaki doktor da anne ve babaya bebeğin sağlık durumuyla alakalı herhangi bir terslik olmadığını söyledi. Ancak, kan donduran gerçekle doğum sırasında yüzleşildi. Ülkede infiale neden olan gelişme üzerine, doktor açığa alındı. İşte, son dakika haberinin tüm detayları;

Giriş Tarihi: 25.10.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 11:00
Son Dakika: Bebek, yüzü olmadan doğdu! Ülke ayağa kalktı, infial yarattı...

Portekiz, son bir haftadır Rodrigo isimli bebeğin başına gelen dehşeti konuşuyor. Ülke ve dünya ajansları tarafından da son dakika olarak duyurulan haber, her bir satırı ile adeta tüyler ürpertiyor. BBC Türkçe'den edinilen bilgiye göre, genç çift; bebeklerinin 7 Ekim'de olan doğumuna kadar düzenli olarak özel bir klinikte Doktor Artur Carvalho'nun denetiminde ultrasondan geçti. Her seferinde bebeğin sağlık durumunda bir anormallik olmadığını söyleyen doktor, anne tarafından aktarılan kaygıların da herhangi bir sıkıntıya neden olmayacağını belirtti. Doğum zamanı geldiğinde ise, kan donduran gerçekle yüzleşildi.

ÜLKE AYAĞA KALKTI, İNFİAL YARATTI...

Doğum zamanı geldiğinde ise, kan donduran gerçekle yüzleşildi. Bebek, yüzü olmadan doğarken ülke adeta ayağa kalktı. Gazeteler ve haber ajansları tarafından olayın üzerine gidilmesinin ardından, bu doğum; büyük bir infiale sebebiyet verdi.
İşte, son dakika haberinin detayları...

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Son Dakika: Bebek, yüzü olmadan doğdu! Ülke ayağa kalktı, infial yarattı...
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