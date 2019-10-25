Son Dakika: İngiltere'de tır içinde ölü bulunan kadının son mesajı ortaya çıktı! "Ölüyorum anne, özür dilerim"

23 Ekim sabahında İngiltere'de yaşanan ve içerisinde 39 cesedin bulunduğu konteyneri bulan polis olay yeri ile ilgili detaylı inceleme başlatmıştı. O tarihten itibaren konu ile ilgili güncel olarak gelen son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Son olarak gelen haber ise herkesi büyük üzüntüye soktu. İsmi Tra My olan 26 yaşındaki genç kadının ölmeden önce annesine attığı son mesajlar ortaya çıktı. Annesine yazdığı mesajlar okuyanlarda büyük üzüntü yaratırken oluşan çaresizlik ise gözler önüne serildi.

İNGİLTERE'DEKİ TIR FAİCASINDA GENÇ KADININ SON MESAJI YÜREKLERİ DAĞLADI!

Tüm dünyanın konuştuğu İngiltere'deki tır faciasının ardından güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak 26 yaşında genç kadının ölmeden önce annesine attığı mesaj ortaya çıktı. Ortaya çıkarılan mesaj yürekleri dağlarken, derin bir üzüntü hakim oldu.

İşte son dakika haberinin detayları...