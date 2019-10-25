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“Türkiye’ye ders vermeye kalkan gerekli cevabı alır”

Giriş Tarihi: 25.10.2019
“Türkiye’ye ders vermeye kalkan gerekli cevabı alır”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, cumartesi günü yapacağı ziyaret öncesinde Türkiye'yi eleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Heiko Maas, Türkiye'yi ziyaret edeceğine seviniyorum. Kapımız sana her zaman açık. Ama parmağını sallayarak değil. Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir" ifadelerine yer verdi. Maas, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceği bilgisini paylaşarak, çeşitli eleştirilerde bulunmuştu. ANKARA
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