Xinjiang’da gelişmiş bir ulaşım ağı kuruluyor

Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang'da otoyol ve demiryolu uzunluğu 11 bin kilometreyi geçti.

230 UÇUŞ HATTI BULUNUYOR

Böylece, "üç dağ arasındaki iki havza"dan oluşan Xinjiang coğrafyasını kapsayan yepyeni bir ulaşım ağı yapısı oluşturuldu.

Bunun yanı sıra, bölgede yer alan Tanrı Dağı'nın (Tianshan) kuzey ve güneyindeki 21 havaalanı ve faaliyetteki 230 uçuş hattı kullanılarak bölgenin merkezi Urumçi'den yurt içindeki 74 ve yurt dışındaki 20 kente ulaşabilen uçak seferleri hizmet veriyor.

1950'li yıllarda, Hotan ilçesinde yaşayan Kurban Turum adlı bir köylünün, bölgenin refaha kavuşması nedeniyle duyduğu minnettarlığı Çin'in kurucu lideri Mao Zedong'a ifade etmek için eşeğine binerek başkent Beijing'e gitmeyi düşündüğü ifade edildi.

İLÇE DÜNYAYA BAĞLANDI

Kurban Turum'un memleketi bugün itibariyle ise ulaşıma çok açık bir hale geldi. G315 otoyolu Hotan'dan da geçiyor. Ayrıca, inşa edilmekte olan diğer otoyolları, demiryolları ve havaalanları ilçeyi dünyaya bağlıyor.

İPEK YOLU'NUN ANA GEÇİDİ KONUMUNDA

Xinjiang, kadim İpek Yolu'nun ana geçidi konumunda olmasına karşın, "üç dağ arasındaki iki havza"nın bulunduğu karmaşık coğrafi yapısı ve özellikleri, tarih boyunca farklı etnik gruplardan halklar ile dış dünya arasındaki bağlantıyı büyük ölçüde engellemişti.

21. yüzyıla gelindiğinde ise Xinjiang'da karayolu, demiryolu ve sivil havacılık ağları inşasının büyük çabalar harcanarak geliştirilmesi neticesinde, ulaşım altyapısı büyük ölçüde iyileştirildi, bölgeden her yöne ulaşılabilen karayolu ve havayolu ağlarının oluşturulmasına hız kazandırıldı.