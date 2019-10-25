YPG Türkiye sınırından çekiliyor

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Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'yla kapana sıkışan terör örgütü YPG, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile vardığı anlaşmaların ardından ise sınırı terk etmeye başladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, YPG'li milislerin Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafından çekilmeye başlayıp başlamadığı sorusu üstüne, "Soçi'de varılmış olan mutabakatın yerine getirilmekte olduğunu memnuniyetle söyleyebiliriz" dedi. Vershinin, Soçi'de varılan mutabakatta yer alan "YPG'nin sınırın 30 kilometre güneye çekilmesi" maddesinin yerine getirilmeye başladığını sözlerine ekledi. Türk askerlerin Barış Pınarı Harekâtı alanında ne zamana kadar kalacağına ilişkin bir soru karşısında ise Verşinin, Türk askerlerin ne zaman çekileceğine yönelik bir süre belirlenmediğini belirtti. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı "Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde keşifgözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında beş personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir" açıklamasını yaptı.Almanya'nın en büyük televizyonlarından olan NDR, "Erdoğan, istediği her şeyi elde etti" başlığıyla bir yorum yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır bir güvenli bölge oluşturulması fikrini dile getirdiği hatırlatılan yorumda, "Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantısında yaptığı konuşmadan sonra herkesin Türkiye'nin er ya da geç Suriye'ye gireceğini anlaması gerekirdi. Erdoğan bunu son haftalarda sürekli dile getirdi. Ve dediğini yaptı. Erdoğan Suriye'ye girdi ve 13 gün içinde Rusya ile Türkiye'nin istediği her şeyi içeren bir anlaşma yaptı" denildi. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi dünkü başyazısında, Suriye'de "harika bir sonuç" elde ettiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi. WSJ, "Bu doğru ama eğer Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çıkarlarını kastediyorsa" dedi. Bu arada rejim güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yer alan Canudiyye köyündeki pazar yerine düzenlediği top saldırısında 7 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Barış Pınarı Harekâtı hakkında aldığı karara tepki gösterdi. "AP'nin Barış Pınarı Harekâtı hakkında benimsediği tutumu tümüyle reddediyoruz" denilen açıklamada, "Teröristleri sürekli parlamentosunda ağırlayanların aldığı bu karar aslında bizi şaşırtmamıştır" ifadesi kullanılarak harekâtın meşruiyetinin, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile yaptığı anlaşmalarla da tescil edildiğinin altı çizildi. TBMM Genel Kurulu'nda da AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, AP kararını ortak bildiriyle kınadı. Bildiride "AP kararını, yüce milletimiz adına TBMM olarak bütünüyle reddediyor, kınıyoruz" denildi.