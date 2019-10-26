16 yaşındaki genci böyle vurdu

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 2 yıl önce cinayetle suçlanan ve polisten kaçarken öldürülen Isiah Murrietta-Golding'in öldürüldüğü anlar mahkemede delil olarak sunuldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde polis memuru Ray Villalvazo'nun kaçmaya çalışan 16 yaşındaki genci arkasından vurduğu anlar görülüyor. Genç yere yığılırken, diğer polis memurunun "İyi atıştı" dediği duyuluyor. Hayatını kaybeden gencin ailesi tarafından açılan davada, Fresno kenti polis departmanı Villalvazo'nun Murietta-Golding'in silahlı olduğunu sandığı savunmasını yaparken, davanın bir yıl sonra sonuçlanması bekleniyor. Polis, Murietta-Golding ve 17 yaşındaki ağabeyini 19 yaşındaki bir gence araba kullanırken ateş açmak ve ölümüne neden olmakla suçlamış, Murietta-Golding'in ağabeyi suçunu itiraf etmişti. DIŞ HABERLER