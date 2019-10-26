ABD alevlerle boğuşuyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan yangınların perşembe günü tehlikeli şekilde yerleşim yerlerine doğru yayılmaya başlaması üzerine 50 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. ABD medyasındaki haberlerde, eyaletin kuzey kısmındaki Sonomo bölgesinde, kuvvetli rüzgarla yaklaşık 6 bin 500 hektarlık geniş bir alana yayılan orman yangınları nedeniyle Geyseville yerleşkesinin tamamen boşaltıldığı belirtildi. Kuru hava ve saatte 113 kilometre hıza ulaşan rüzgâr nedeniyle yangının yaklaşık 4 bin hektar alana yayıldığı ve tedbir için eyalette elektrik kesintisine gidildiği ifade edildi.

California alevlere teslim oldu

ELEKTRİK KESİNTİSİ

Zorunlu elektrik kesintilerinin Kaliforniya'da yaşayan yaklaşık yarım milyon insanı etkileyeceği bilgisi paylaşıldı. Eyaletin güney kısmında da en az iki yangının devam ettiği ancak yerleşim yerlerine tehlike teşkil etmeyecek şekilde kontrol altında tutulduğu bildirildi. Kaliforniya Orman ve Yangından Korunma Sözcüsü Jonathan Cox, şu ana kadar herhangi bir ölü ve yaralının olmadığını belirtti. İki yıl önce aynı bölgede çıkan yangınlarda 44 kişi hayatını kaybetmişti.