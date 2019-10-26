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ABD'de bir skandal buluşma daha! 'li terörist 'i Pentagon'da ağırladılar

Türkiye’nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı 9 Ekim’de başlattığı ve ABD ile yaptığı anlaşma nedeniyle ara verdiği Barış Pınarı Harekatı’na yönelik Amerika'daki itirazlar boyut değiştirerek devam ediyor. Amerikalılar, terör örgütü /'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde Eş Başkanı İlham Amed'i Pentagon'da ağırladı. Amed, ABD bayrağının önünde yetkililerle samimi pozlar verdi.

Giriş Tarihi: 26.10.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 11:45
ABD'de bir skandal buluşma daha! YPG'li terörist İlham Ahmed'i Pentagon'da ağırladılar

Amerikalılar, YPG'li teröristlerle kurduğu ilişkileri artık gizlemiyor.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle yıllardır terör örgütü YPG'ye para ve silah yardımı yapan Amerika, bölgedeki teröristlerin temsilcilerini Amerika'da ağırlamaya başladı.

ABD BAYRAĞININ ÖNÜNDE SAMİMİ POZ VERDİLER

Örgütün sözde üst düzey isimlerinden İlham Amed, Amerika'da önce Kongre'ye götürüldü.

Türkiye aleyhinde küstah açıklamalar yaptırılan İlham Amed, daha sonra Pentagon'da Amerikan bayrağının önünde yetkililerle samimi pozlar verdi.

Takvim'in haberine göre;Türkiye ile müttefik olduğunu savunan Amerika'nın teröristlerle kurduğu bu temaslar, iki ülke arasındaki ilişkileri germeye yetiyor.

WASHINGTON'DA DA BİR ARAYA GELDİLER

Senatör Chris Van Hollen, terör örgütü elebaşı İlham Ahmed ile yaptığı görüşmeyi Twitter hesabından duyurdu.

Ahmed'i "Suriye Kürtlerinin en üst düzey siyasi temsilcisi" olarak nitelendiren Van Hollen, "İlham Ahmed ile toplantımızdan sonra kuzeydoğu Suriye'de gelişen duruma ilişkin daha çok endişeliyiz. Kongre, hemen şimdi, yeterli sayıda Amerikan askerinin Suriye'de kalmasını sürdürmek, hava desteğini garantiye almak ve Türkiye'ye karşı yaptırım uygulamak için toplanmalı" ifadelerini kullandı.

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ABD'de bir skandal buluşma daha! YPG'li terörist İlham Ahmed'i Pentagon'da ağırladılar
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