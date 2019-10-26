Irak’taki gösterilerde 30 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de patlak veren ve yaklaşık bir hafta devam eden gösteriler dün yeniden başladı. Başkent Bağdat ve güney kentlerde dün yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerde 30 kişi öldü. Olaylarda çoğu açılan ateş ve atılan gaz kapsülleri nedeniyle olmak üzere, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 2 bin 312 kişi yaralandı. Divaniye, Meysan, Zikar, Basra ile Babil'de ateşe verilen ve zarar gören hükümet ve parti binalarının sayısının 27 olduğu, söz konusu vilayetlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedildi. AA