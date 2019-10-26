Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Kolombiya'da askeri helikopter radardan kayboldu

'da askeri helikopter radardan kayboldu

'da 6 askerin bulunduğu hava kuvvetlerine ait bir helikopterle irtibat kesildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 27.10.2019 06:31 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 07:22
Kolombiya'da askeri helikopter radardan kayboldu

Kolombiya Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanlığınca kullanılan Bell 412 tipi helikopterin ülkenin ortasındaki Cundinamarca yönetim bölgesinde radardan kaybolduğu duyuruldu.

Helikopterin son görüldüğü bölge Alban kenti kırsalındaki Monasterio tepesi civarında arama çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, 2'si pilot 4'ü teknisyen 6 askerin ailelerinine de haber verildiği aktarıldı.

Hava kuvvetlerinin açıklamasında, halen helikoptere ya da enkazına ulaşılmadığının altı çizildi.

Ülke basınındaki haberlerde ise helikopterin, 2017 yılında Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Kolombiya'yı ziyaretinde kullanımına tahsis edildiği belirtildi.

Haberlerde ayrıca bu yıl başlarında Kolombiya'ya kaçak giren, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun da aynı helikopterle ülke içinde seyahat ettiği bilgileri paylaşıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kolombiya'da askeri helikopter radardan kayboldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN