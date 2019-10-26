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'da olağanüstü hal 10'uncu kez uzatıldı

'da demoktratik seçimlerle işbaşına gelen Cumhurbaşkanı'nı darbe ile deviren ve Abdulfettah es-Sisi, olağanüstü hal uygulamasının onuncu kez 3 ay daha uzatılmasına karar verdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.10.2019 19:00 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 19:28
Mısır'da olağanüstü hal 10'uncu kez uzatıldı

Mısır'ın yarı resmi gazetesi Ahbar el-Yevm'in haberine göre, Nisan 2017'den bu yana ülke çapında uygulanan olağanüstü hal, Cumhurbaşkanı Sisi'nin kararıyla yarından itibaren 3 ay daha uzatıldı.

Karar, bakanlar kurulunun onayına sunulduktan sonra alındı.

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Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde Nisan 2017'de düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı. Bu olayların ardından Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Olağanüstü hal uygulaması son olarak 11 Temmuz 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere dokuzuncu kez uzatılmıştı.

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Mısır'da olağanüstü hal 10'uncu kez uzatıldı
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