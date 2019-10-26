Mısır'da olağanüstü hal 10'uncu kez uzatıldı

Mısır'ın yarı resmi gazetesi Ahbar el-Yevm'in haberine göre, Nisan 2017'den bu yana ülke çapında uygulanan olağanüstü hal, Cumhurbaşkanı Sisi'nin kararıyla yarından itibaren 3 ay daha uzatıldı.

Karar, bakanlar kurulunun onayına sunulduktan sonra alındı.

Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde Nisan 2017'de düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı. Bu olayların ardından Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Olağanüstü hal uygulaması son olarak 11 Temmuz 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere dokuzuncu kez uzatılmıştı.