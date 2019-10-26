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yandaşları binasına saldırdı

'da yandaşları, 'de fabrika açacak olan 'in binasına saldırdı.

Giriş Tarihi: 26.10.2019 21:06 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 21:08
PKK yandaşları Volkswagen binasına saldırdı

Fırat'ın doğusunda kahraman Mehmetçiğimizin, YPG'li teröristleri bölgeden temizlemek için sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nı, Avrupa'da bulunan PKK yandaşları ortalığı karıştırarak protesto ediyor.

PKK yandaşları Volkswagen binasına saldırdı

Her fırsatta PKK yandaşlarına kapılarını açan Almanya durumdan bıkmış olsa da terör seviciliğine devam ediyor.

TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPIYORLAR DİYE SALDIRDILAR

PKK/YPG terör örgütü yandaşları dün Almanya ve İtalya'da THY bürolarına saldırarak uçuşları engellemeye çalışmıştı. Bugün ise Türkiye'de fabrika kurma kararı alan Alman otomotiv markası Volkswagen'in Wolfsburg kentinde bulunan binasını işgal ettiler.

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PKK yandaşları Volkswagen binasına saldırdı
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