"Sektör+Eğitim+İstihdam" modeliyle 2.5 milyondan fazla iş gücü

Xinjiang'da yoksulluğu ortadan kaldırma hedefine ulaşılması için uygulanan istihdamı teşvik politikaları doğrultusunda, yılın başından bu yana bölgenin güneyindeki en yoksul illerden olan Sidi'nin kırsal bölgelerinde işgücü fazlası sayılan kişilerin başka yerlere göç ederek istihdam edilmesi için çalışmalar yürütüldü. Sidi iline bağlı gelir seviyesi düşük 22 ilçede yoksul hanelerin kayıt altına alındığı bir sistem kurularak, uygulanan "sektör+eğitim+istihdam" modeliyle isabetli tedbirler alındı. Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, söz konusu önlemler sayesinde, Sidi'deki 65 bin 100 kişi dâhil olmak üzere, tüm kırsal bölgelerde işgücü fazlasını oluşturan 2 milyon 580 bin kişi başka noktalara taşınarak istihdam edildi. Bu sayının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 arttığı belirtildi.

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