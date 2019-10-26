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"Sektör+Eğitim+" modeliyle 2.5 milyondan fazla iş gücü

’in kuzeybatısındaki Xinjiang'ın kırsal bölgelerinde işgücü fazlasını oluşturan yaklaşık 2 milyon 580 bin kişinin bu yılın ilk üç çeyreğinde edildiği açıklandı.

Giriş Tarihi: 27.10.2019 01:49 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 01:49
Sektör+Eğitim+İstihdam modeliyle 2.5 milyondan fazla iş gücü

Xinjiang'da yoksulluğu ortadan kaldırma hedefine ulaşılması için uygulanan istihdamı teşvik politikaları doğrultusunda, yılın başından bu yana bölgenin güneyindeki en yoksul illerden olan Sidi'nin kırsal bölgelerinde işgücü fazlası sayılan kişilerin başka yerlere göç ederek istihdam edilmesi için çalışmalar yürütüldü. Sidi iline bağlı gelir seviyesi düşük 22 ilçede yoksul hanelerin kayıt altına alındığı bir sistem kurularak, uygulanan "sektör+eğitim+istihdam" modeliyle isabetli tedbirler alındı. Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, söz konusu önlemler sayesinde, Sidi'deki 65 bin 100 kişi dâhil olmak üzere, tüm kırsal bölgelerde işgücü fazlasını oluşturan 2 milyon 580 bin kişi başka noktalara taşınarak istihdam edildi. Bu sayının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 arttığı belirtildi.

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"Sektör+Eğitim+İstihdam" modeliyle 2.5 milyondan fazla iş gücü
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