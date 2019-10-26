Terör destekçilerine tokat gibi cevap

BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın neden yapıldığına ilişkin bir konuşma yapan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Harekatın, PKK/ PYD/YPG ve DEAŞ'a karşı sınırlı bir sınır ötesi terörle mücadele operasyonu olduğunu belirterek, "Terörle mücadele operasyonumuzu saldırganlık olarak gösteren her türlü yalan beyanı şiddetle kınıyorum" dedi.

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KÜRTLER KULLANILIYOR

Suriye'de DEAŞ'a karşı en fazla mücadele veren, göğüs göğüse savaşan ve en büyük bedeli ödeyen ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Sinirlioğlu, PKK/ YPG hakkındaki gerçeklerin ise kasıtlı bir şekilde gizlenmeye ya da unutturulmaya çalışıldığını, YPG'nin ABD istihbarat birimleri tarafından PKK'nın Suriye kolu olarak görüldüğü ve PKK'nın da AB, NATO ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edildiğini söyledi. Sinirlioğlu, bazı ülkelerin ise bir terör örgütüne karşı diğer terör örgütünün kullanılmasının kabul edilebilir olduğu varsayımıyla PKK/YPG'ye ağır silahlar temin ettiğini ve bu silahların Türkiye'ye karşı kullanıldığını kaydetti.



ARAP VE TÜRKMENLER KOVULDU

PKK/PYD'nin yerli Arap ve Türkmenleri kovarak bölgenin demografisini değiştirdiğinin Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından belgelendiğini ifade eden Sinirlioğlu, yüz binlerce Suriyeli Kürt'ün ise Türkiye ve Irak'ın kuzeyine kaçtığını ve örgütün kontrolündeki bölgenin "yeni totaliter bir terör devleti için test alanı haline geldiğini" söyledi.