Xinjiang’da kentlerde 460 bin yeni istihdam

Xinjiang İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, yılın başından bu yana, bölge hükümeti tarafından alınan istihdam olanaklarını artırmayı ve iş ortamını iyileştirmeyi amaçlayan önlemler neticesinde, eylül ayı sonu itibarıyla bölgede yer alan kent ve kasabalardaki yeni istihdam sayısı 466 bin 700'e çıktı.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 3,16'YA İNDİ

Yeni istihdam edilen nüfus, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,62 artarken, kent ve kasabalardaki kayıtlı işsizlik oranı yüzde 3,16'ya indi.

Kent ve kasabalardaki istihdam oranını yükseltmek ve çalışan bireyin bulunmadığı hanelerde en az bir kişiye iş bulunmasını güvence altına almak için bölge hükümeti "bire bir yardım" politikaları yürüttü. Bu sayede, kent ve kasabalarda yaşayan 40 binden fazla kişi istihdam edilirken, istihdam oranı yüzde 7,89 yükseldi.

66 BİN 300 KİŞİ YENİ İŞLETME KURDU

Bununla beraber, Xinjiang bölgesinde inovasyonu teşvik, küçük ve mikro işletmelere kredi desteği ve vergi indirimi gibi tedbirler sayesinde de 66 bin 300 kişi yeni işletme kurdu. Söz konusu işletmeler yaklaşık 130 bin yeni istihdam yarattı.