Da Vinci çılgınlığı

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Avrupa kültürünün altın çağı olan Rönesans döneminin (15. ve 16. yüzyıl) önde gelen isimlerinden Leonardo da Vinci ölümünün 500'üncü yıl dönümünde anılmaya devam ediliyor. Etkinlikler çerçevesinde Fransa'nın başkenti Paris'te açılan sergi rekor ilgiyle karşılandı. Ünlü Louvre Müzesi'nde 20 yılda hazırlanan serginin sadece ilk günü için 260 bin bilet satıldı.Da Vinci sergisinde Fransa'daki eserlerin yanı sıra Rusya'dan İngiltere'ye kadar birçok müzeden ve kişisel koleksiyonlardan ödünç alınmış tablolar görücüye çıktı. Sergide İtalyan sanatçının 162 eseri yer alıyor. Da Vinci'nin 1.5 yıl önce 450 milyon dolara satılan "Salvator Mundi" (Dünya'nın Kurtarıcısı) tablosunun sergide olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. İtalya'nın Floransa kenti yakınlarındaki Anchiano köyünde 15 Nisan 1452 tarihinde dünyaya gelen Da Vinci, en çok ressam kimliğiyle tanınsa da aynı zamanda astronom, matematikçi, heykeltıraş, filozof, mimar, mühendis ve bilim insanı olarak yaptığı çalışmalarla biliniyor. Kariyerinin neredeyse tamamını İtalya'da yapan Da Vinci, daha sonra bu ülkede kendisine gereken değerin verilmediğini düşünerek, dönemin Fransa Kralı 1. Fransuva'nın davetiyle 64 yaşında Amboise'ye taşınmış ve hayatının son yıllarını buradaki Clos Luce Kalesi'nde geçirmişti.