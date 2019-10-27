Son dakika: Trump canlı yayında açıkladı... DEAŞ lideri Bağdadi öldürüldü

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıkladı. İdlib'e düzenlenen operasyon ile ilgili ayrıntıları açıklayan Trump, "DEAŞ lideri Bağdadi öldü. DNA testi ile belirlendi." dedi. Trump ayrıca operasyon için Türkiye, Rusya ve Irak'a teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump'tan canlı yayında son dakika 'Ebubekir el-Bağdadi' açıklaması!

Trump konuşmasında şunları söyledi:



Bağdadi öldü. En önemli güvenlik önceliğimizdir. Bağdadi'nin arkadaşları da öldürüldü. Bağırarak öldürüldü. O bölge temizlenmişti. 11 çocuk yara almadan evden çıkarıldı. Yalnızca Bağdadi ve tünel kalmıştı. 3 çocuğu da kendisiyle birlikte sürükledi ve onlar da kendisiyle birlikte ölüme sürüklendi. Kendisi üzerindeki bombalı yeleği patlatarak intihar etti. Tünel yok edildi. Son anlarını da korkarak geçirdi. Biz iki saat boyunca o bölgedeydik. Görev tamamlandıktan sonra hassas maddeleri bölgeden çıkardık.

DEAŞ kaynaklı planları da yok ettik. Bağdadi'nin yok edilmesi, terör liderlerine yönelik kararlılığını göstermektedir. DEAŞ'ı ve diğer terör örgütlerini yıkmakta kararlıyız. Onun halifeliğini yok ettik, bugün de kararlılığımızın sürdüreceğimizin başka göstergesidir. DEAŞ'lılar kaçınılmaz sona sürüklenecekler. Onunla birlikte çalışanlar neyin içine girdiklerini bilmiyorlardı. Çok korkan köpekler gibiydiler. Pek çok sayıda kişiyi öldürdüler. Masum ABD'lileri öldürdüler.

AĞLAYARAK VE BAĞIRARAK ÖLDÜ



Zorlayarak insanların dinini değiştirmeye çalıştılar, insanların kafalarını kestiler. Tüm bunlar Bağdadi yüzünden yapılmıştı. Kendisi bunu istiyordu. Yoksul ve hasta birisiydi, şimdi de öldürüldü. Şiddet yanlısı birisiydi, şiddetle öldürüldü. Ağlayarak ve bağırarak öldürüldü.

Rusya'ya, Suriye'ye, Türkiye'ye, Irak'a teşekkür ediyorum, ABD hükümeti için çalışanlara teşekkür ediyorum. Dün akşam ABD için harika bir akşamdı. Bağdadi öldürüldü. Ve hiçbir zaman başka masum, kadına, çocuğa, insan zarar veremeyecek. Dünya çok daha güvenli bir yer haline geldi.

FİLM İZLEMEK GİBİYDİ



Bu bir film izlemek gibiydi. Operasyonu 8 helikopterle gerçekleştirdik. 1 saat 10 dakika sürdü uçuş. Dün akşam sessiz kaldık. İnmeleri ve geri dönmeleri zor olabilirdi. İniş son derece tehlikeliydi. Rusya işbirliği yaptı. Rusya ve Irak bizim ne yaptığımızı bilmiyordu. Şimdi onların mücadele etmesi gerekiyor.

TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ YAPTIK



Türkiye, nereye gittiğimizi biliyorlardı. İşbirliği yaptık. Hiç sıkıntı yaşamadık. Bizi vursalardı, onları yok ederdik. Gizli bir görevdi. Alçaktan ve hızlı bir uçuş gerçekleştirdik.

OPERASYON NASIL YAPILDI?



Operasyon 3 hafta önce başladı. Tespit edip, belli başlı bir yerde olduğunu düşünüyorduk. Harika kişilerle çalışıyoruz. Birkaç hafta önce tespit ettik ama sürekli yer değiştiriyor. Nakit parası var ve bir anda başka yere geçiyor. Dolayısıyla operasyonu iptal ediyorduk. Orada olduğunu düşünüyorduk ve teyit ettik. Oraya gittiğimizde çok ateş açıldı. Bu kişiler son derece cesur ABD'liler. Pek çok terörist öldürüldü. 24 saat içinde net rakamı vereceğiz. Ama hiçbir ABD'li ölmedi.

RUSLARA 'ÇOK MUTLU OLACAKSINIZ' DEDİK



Ruslarla konuştuk, geldiğimizi söyledik, 'Teşekkür ederiz söylediğiniz için' dediler. Neden olduğunu bilmiyorlardı, 'Çok mutlu olacaksınız' dedik.